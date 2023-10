Oljebransjen utsetter konferanse om omstilling: – For dårlig påmelding

Bransjeorganisasjonen Norsk Petroleumsforening (NPF) skulle mandag og tirsdag denne uken arrangere Energiomstillingskonferansen 2023.– Det var for dårlig påmelding, sier Kåre Vagle, daglig leder i Norsk Petroleumsforening til E24.

NPF beskriver seg som bransjens viktigste møteplass for faglige diskusjoner og utveksling av ny kunnskap. Arrangementet skulle ta opp spørsmål som hvordan Norge kan utnytte sine fortrinn i omstilling, om landet vil klare å komme til null bruk av fossil energi og hvilke teknologier som i den forbindelse vinner frem.– Det er ingen direkte sammenheng mellom rapporten og konferansen, og det blir feil å spekulere i det. Det viktigste nå er å forklare hvorfor for få meldte seg på.– Det er for tidlig å si.

Arrangementet er ikke innarbeidet i bransjen ettersom dette er første gang organisasjonen arrangerer denne konferansen, opplyser Vagle.– Vanligvis pleier vi å ha programmet klart og sende det ut et par måneder i forveien. Denne gangen var det bare fire uker før arrangementet. Det kom brått på. Men det er ikke sikkert det er hele forklaringen, sier Vagle. headtopics.com

