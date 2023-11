Oliver Lovrenski nominert til Brageprisen:

Brage-juryen kaller ham et «språklig geni» og sier romanen er «fantastisk samtidslitteratur». Forfatteren ønsker at boken skal tas inn i skolen og vil gjerne bruke sine erfaringer til å jobbe forebyggende.– Jeg lever litt sånn i ekstase. Jeg våkner opp, og det er ny oversettelse ny nominasjon, ny et eller annet. Det holder ikke bare å klype seg i armen, det er klype seg i hele kroppen, sier Lovrenski til VG.

– Man skulle kanskje tro at det beste med suksessen var pengene, men helt ærlig, det er alle møtene med folk som har lest boken. De som kommer bort og sier de har lest, og at det betydde noe for dem.KVALITET: Oliver Lovrenski er glad for at den litterære kvaliteten i «Da vi var yngre» lir trukket frem midt oppe i all hypen.– Nå må jeg bare nyte dette.

Han har ikke lagt skjul på at han har levd et liv som ligner hovedpersonen i boken – og det handler om en ungdomstid med rus og kriminalitet i Oslo. – Livskvaliteten min generelt er bedre. Det er vanskelig å ha det dårlig når det er så mye som er bra, sier han.

