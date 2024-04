Ole Sæter scorer et ellevilt mål og gir en frekk melding etter kampen

Ole Sæter trengte bare litt over tre minutter før han klinket til med et ellevilt mål. Etter kampen kom matchvinneren med en helfrekk melding. HELT: Innbytter Ole Sæter jubler etter 1-0 målet under eliteseriekampen i fotball mellom Rosenborg og Sandefjord på Lerkendal stadion. Foto: Ole Martin Wold Spissen, som har slitt med skader i oppkjøringen, plukket opp ballen midt på gjestenes banehalvdel, før han satte fart mot målet. – Det var deilig.

Jeg husker ikke så mye av det, så jeg skal hjem, mobilen i venstre hånda, kuken i høyre hånda. Så skal jeg kose meg. Det blir sent i kveld, sier Sæter til TV 2 etter kampslutt. – Adrenalinet til Ole rett etter kamp etter å ha scoret et sånn mål var nok skyhøyt. Som vi kjenner Ole Sæter kan det gå litt over styr noen ganger, sier Stenseth til TV 2. – Det er fantastisk det som skjer her. Jeg treffer god

