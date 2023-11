Ole Sæter beklager oppførsel etter rødt kort mot Molde

Det var ekstremt mye følelser, som jeg ikke greide å styre, sier Ole Sæter som ga han rødt kort fra benken mot Molde søndag.– Jeg fikk høre hva klubben mener, og det er et veldig tydelig budskap. Beskjeden er at det er uaktuelt med slik oppførsel, og at det strider med klubbens verdier. Det kjøper jeg selvsagt.

Det er en del av mine verdier også, så jeg kan ikke stå for min opptreden, sier – Jeg har snakket med alle gutta i garderoben i dag, fått luftet hva jeg tenker, og sagt at jeg gjorde en feil. Så er jeg lei meg for at det skjedde. Nå har jeg fått en advarsel fra klubben om at episodene i går ikke er greit. Og det gjelder begge episodene. Både rødkortet og at jeg blusset på øvre øst

:

