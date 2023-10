Ole Paus og Stephen Ackles: Dobbelt opp med tragedie:

- Jeg har aldri vært borti liknende før, forteller Rolf Teigen, daglig leder i eventbyrået Evento i Trondheim.. Det populære serveringsstedet Krambua i Trondheim sentrum fyller 30 år i år, og i den anledning skal det arrangeres en fest for gjester og ansatte.. Fikk hjerneslagEvento fikk oppdraget fra Krambua, hvor ett av ønskene var å få en god artist til underholdning. Teigen forteller at de booket den kjente og kjære artisten Ole Paus..

Da ble Stephen Ackles funnet død, bare 57 år gammel.. - Først trodde jeg ikke det var sant. Jeg ble litt parkert, forteller Teigen.. HylletNyheten sjokkerte Musikk-Norge.. Turbonegro-sjef og NRK-programskaper Thomas Seltzer hyllet Ackles som «Norges beste sanger».. - Han gjorde seg godt bemerket både i Nashville og Memphis, og var dypt respektert av folk som Jerry Lee Lewis.

