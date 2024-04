Ole Gunnar Solskjær - Manchester United'un Efsanevi Golcüsü

Ole Gunnar Solskjær vil for alltid være en Manchester United helt etter han scorte vinnermålet i Champions League finalen mot Bayern München og sørget for trippelen for første gang for en engelsk klubb. Sommeren 1996 var det en annen som manager Sir Alex Ferguson egentlig ønsket seg. – Nesten ti år senere gikk ryktene om at «Baby Faced Assassin» var på Manchester United sin UT-liste, men et legget interndokument viser at han ikke var det.

Overgangslisten er fra før sesongen 2004/05, etter salget av Fabian Barthez til Marseille i april 2004 er interessant lesning. Manchester United hadde ikke klart å forsvare Premier League- tronen sin i forrige sesong (Tapte mot Arsenals «Invincibles» og endte til og med bak Chelsea på tredjeplass.) – Men før den påfølgende sesongen klarte ikke Ferguson å lande alle sine ideelle overføringsmål. I følge den lekkede listen hadde skotten fem mål som han ønsket å signere – hvorav tre faktisk ble kjøpt opp av klubbe

