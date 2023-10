Ole Gunnar Solskjær henter Swansea talent Daniel James

Det er en meget iherdig og «moderne» midtbanespiller som ble den første signeringen til OIe Gunnar Solskjær i Manchester United. – I dag kunne klubben bekreftet at de har kommet til enighet med Swansea om en overgang for Daniel James (21).United og James har også blitt enige om spillerens personlige betingelser. Det er kun formaliteter som gjenstår før overgangen er offisielt i boks, melder de røde djevlene.

Overgangen blir ikke endelig fullført før FIFAs internasjonale overgangsvindu åpner 11. juni. Derfor er blir det ikke gitt ytterligere detaljer innen den. Heller ingen kommentarer fra klubbene.Sky Sports har tidligere hevdet at James vil koste United rundt 15 millioner pund, eller rundt 180 millioner norske kronerWaliseren Daniel James startet 28 kamper for Swansea i mesterskapsserien denne sesongen. Han scoret fire mål og hadde sju målgivende pasninger.

