Oilers moste Frisk Asker

Stavanger Oilers slo Frisk Asker hele 5-0 i DNB Arena torsdag kveld. Målfesten startet tidlig og sidissene ledet med tre allerede i første periode.Tennisstjernen Casper Ruud røk overraskende ut allerede i 2. runde ATP500-turneringen i Basel. Sveitsiske Dominic Stricker ble for sterk og vant 2-1 i sett.De to spillerne hadde hvert sitt sett før det ble svært jevnt i det avgjørende. Kampen måtte avgjøres i tiebreak, og der viste Stricker seg sterkest.

Han tok hjem det første settet med 6-4. Sveitseren servet veldig bra og slapp ikke nordmannen til et eneste bruddmulighet i det første settet. Strickers hittil største bragd i sin korte karriere var han slo ut Stefanos Tsitsipas i årets US Open.

Dette har fått FA til å reagere. Fotballforbundet har bedt Garnacho om en forklaring. 19 år gamle Garnacho har slettet innlegget. 27. desember: Brentford – Wolverhampton 20.30, Chelsea – Crystal Palace 20.30, Everton – Manchester City 21.15.30. desember (16.00): Luton – Chelsea 13.30, Aston Villa – Burnley, Crystal Palace – Brentford, Manchester City – Sheffield United, Wolverhampton – Everton, Nottingham Forest – Manchester United 18.30.Sportslig hangler det for Manchester United, men klubbens inntekter har aldri vært større enn nå. Sist sesong omsatte den for over 8,8 milliarder kroner. headtopics.com

United-ledelsen anslår at inntektene i 2023/24 vil ende på mellom 650 og 680 millioner pund. Det tilsvarer et spenn fra 8,8 til 9,2 milliarder kroner.

Les mer:

tv2sport »

Gazas helsemyndigheter: 50 drept i Gaza den siste timenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Flydrama i USA: Passasjer sov mens pilot forsøkte å styrte flyetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

TV 2 erfarer: Dette er Oslos nye finansbyrådTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Kaoset i Kongressen: Nynominert speakerkandidat trekker segTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Historisk tørke avdekker eldgamle menneskeansikterTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Bilfører så på film mens han kjørte – ble fratatt lappenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕