Oilers med mektig snuoperasjon etter marerittstart

Per-Mathias Høgmo får mulighet til å leke med de store gutta igjenDen tidligere angrepsspilleren og skøyteløperen Per-Mathias Høgmo er en kjent karakter i Sverige etter han dumpet Djurgården for å bli landslagssjef for Norge. - Den siste tiden har 61 åringen vært sportslig leder for Fredrikstad på deltid. Les mer ⮕

Forsvaret leter etter erstatter for feltstøvelen M/77 etter nær 50 årSiden 1977 har marsjstøvelen M/77 fra skoprodusenten Alfa vært tro i tjenesten i Forsvaret. Nå letes det etter en erstatter. Les mer ⮕

Mistenker kappkjøring etter ulykke: - Har ikke noe på veien å gjørePolitiet mistenker kappkjøring og kjøring i ruspåvirket tilstand etter en trafikkulykke som involverte sju biler på E6 utenfor Oslo, fredag kveld. Politiet retter en tydelig pekefinger mot råkjørerne. Les mer ⮕

151 grunneiere vant over Bane Nor etter årelang konflikt151 grunneiere i Agder og Rogaland vant fredag over Bane Nor i retten. Les mer ⮕

Russland: Raser mot Kirkenes-ordførerRusslands utenriksdepartement ser rødt etter kransekrangelen i Kirkenes på onsdag. Les mer ⮕

The Woman in Me: Skal ha stengt kommentarfeltet etter Britney-bokJustin Timberlake skal ha sett seg lei av alle kommentarene han har fått etter at ekskjæresten Britney Spears, lanserte sin nye bok. Les mer ⮕