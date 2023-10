Isskapene, fortidas kjøleskap, er lett gjenkjennelige møbler. De var relativt vanlige i norske hjem fra 1800-tallet og et stykke utpå 1900-tallet. Isteknologien gjorde det mulig for oslofolk, som ofte bodde i leiligheter uten kalde matkjellere, å holde melka kald og kjøttet ferskt.

Isbuffeten hadde eget skap til is i midten. Det var rom for å oppbevare store og små matvarer i de to skapa på sidene.I Kristiania er det isprodusenten Martin Edvard Nord som huskes best. Han begynte å importere og selge isskap midt på 1800-tallet.

På dette bildet poserer Martin Nord selv med en av sine isbuffeter, et kjøleskap som også fyller rollen som stuemøbel.For å få kontroll på produksjonen anla Nord på 1860-tallet to store isdammer på eiendommen sin i Iladalen. For å få ren is måtte dammene renses om sommeren. Det var viktig å holde isen fri for smuss og sørpe. Derfor ble isen jevnlig feid mens den frøs til utover høsten og vinteren. headtopics.com

Vinteren 1875 fant man under isskjæring en død mann i en av Nords isdammer. Folk ble urolige, for det gikk rykter om at isen fra denne dammen lå og venta på å bli levert til byens kjøkken. I noen dager ble alle Nords isleveranser stoppa. I mellomtiden gikk de gjennom lageret for å sjekke at ikke noe av isen til byens mange husholdninger hadde vært i kontakt med den døde mannen.

I 1883 starta han også brusfabrikk, M. E. Nords Mineralvandfabrik, med paviljonger som solgte kald brus i sommervarmen.(Ole Tobias Olsen, Oslo museum)Martin Edvard Nord fikk i 1880 kong Oscar IIs belønningsmedalje for sin innsats for utbredelsen av iskjøling i Norge. headtopics.com

