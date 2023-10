Offiser ble anklaget for fryktbasert ledelse: Selv mener han Forsvarets nye general mot mobbing er problemet

Generalmajor Elisabeth G. Michelsen hilser her på advokat Edvard Bakke, som representerer mannen som mener hun har utestengt ham ulovlig.

De to er hovedpersonene i et drama om arbeidsmiljøet i Forsvaret, som har spilt seg ut i rettssal 207 i Oslo tingrett:av forsvarssjef Eirik Kristoffersen for å rydde opp i den pågående krisen i Forsvaret knyttet til saker om mobbing og trakassering.

Han fikk de beste skussmål fra Forsvaret. Før han begynte å jobbe under Michelsen da hun var sjef i Heimevernet.De to har helt ulik virkelighetsoppfatning av konflikten. Hun kvittet seg med ham, fordi hun mente han utsatte de ansatte for et giftig lederskap. headtopics.com

Han mener han er utsatt for en heksejakt etter at han gjennomførte kostnadskutt. Det ble dårlig mottatt hos enkelte av de ansatte som varslet på ham, mener han. – Du blir beskyldt for å være ansvarlig for en fryktkultur, men du får ikke vite begrunnelsen for det. Det er klart du blir oppslukt av det. Du vil ikke ha det på deg, sa mannens advokat, Edvard Bakke.

I retten forsvarte Michelsen at hun tok fra mannen lederjobben. Hun trakk frem at han ikke tok lederansvar.Mannen mener han er ulovlig oppsagt. Regjeringsadvokat Elisabeth Stenwig, som representerer Michelsen, mener det er feil. Hun mener det var innenfor arbeidsgiverens styringsrett å gi mannen nye oppgaver i Forsvaret.Mannen mener at han ikke var ansvarlig for et dårlig arbeidsmiljø, men at det tvert imot var et resultat av Michelsens håndtering. Michelsen er uenig. headtopics.com

Et av bevisene advokaten hans la frem, var en tekstmelding han fikk fra henne. Den kom bare kort tid før mannen ble fjernet fra lederjobben.«Hei. Håper du har hatt en fin sommer. Jeg forsøkte å ringe deg. Møtet som er planlagt i morgen vil ikke bli gjennomført pga. utviklingen med din varsling på meg. Kommer tilbake til deg når jeg har noe å melde. Erkjenn. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på. Mvh Elisabeth.

Les mer:

Aftenposten »

Elden svarer etter kritikk fra Ingebrigtsen-brødrenes talsmann: – Han må selv bære ansvaretJohn Christian Elden og Gjert Ingebrigtsen ble beskyldt for å lage ståhei. Nå svarer stjerneadvokaten. Les mer ⮕

Familiemedlem har anmeldt Gjert Ingebrigtsen for voldSelv mener han at påstander om voldsbruk er grunnløse. Les mer ⮕

Intervju med påtroppende byrådsleder skaper reaksjoner: – Fremstår som en parodi på seg selvPåtroppende byrådsleder i Bergen, Christine Meyer (H), kunne ikke svare på hva slags prinsipper hun ikke er villig til å bryte i jakten på makt. Og mente at Høyre mistet velgere fordi de måtte ta standpunkt i saker. Les mer ⮕

«Helge Ingstad»-forliset: Vaktsjefen skjønte ikke det var en båt, selv etter kollisjonenVaktsjefen trodde også etter ulykka at fregatten hadde kollidert med noe som lå i ro. Statsadvokaten mener han hadde flere muligheter til å unngå sammenstøtet. Les mer ⮕

Hudsykdommen som kan ligne eksem: – Det går sjelden over av seg selvRødt utslett i ansiktet som ligner eksem, kan være hudsykdommen perioral dermatitt. Les mer ⮕

Redd palestinerne, redd deg selvNår noen fratas menneskeverd, vakler verden for oss alle. Les mer ⮕