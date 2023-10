Oddvar Stenstrøm om TV 2-krisen: – Det er korttenkt å kvitte seg med de erfarne

I slutten av august ble det kjent at kanalen måtte kutte kostnader med 400 millioner, og i midten av september ble det bekreftet at alle over 60 år blir tilbudt gavepensjon for å slutte. En som valgte å takke nei til tilbudet, var nyhetsankeret Arill Riise (64).– Én ting er at jeg er motivert til å holde på videre, en annen er at jeg tror TV 2 og TV 2 sine seere trenger folk som husker månelandingen og JFK.

«Bra Arill. Du gjorde det eneste fornuftige. Sa nei da TV 2 tilbød sluttpakke til alle over 60. Håper at mange av de 40 som fikk tilbudet gjør det samme. De mest erfarne, de som inngir tillit og troverdighet skal ut. TV 2 er ikke tjent med det. Vi seere er ikke tjent med det», er noe av det Stenstrøm skriver på Facebook.

– Vil ikke savne «fjortiser»Temaet engasjerer Stenstrøm, og han utdyper hvorfor han mener TV 2 agerer feil i denne situasjonen. – Alternativet er ansiennitet. Jeg vil ikke savne «fjortiser» som ikke har rukket å gjøre noe av betydning. I fjor ansatte TV 2, 30 nye reportere, som skulle bidra til at TV 2 ble bedre på «breaking». Jeg har ikke sett noe særlig av det. Det er journalister som bare sitter på desken og skriver av hverandre, svarer veteranen. headtopics.com

– Det er helt greit å gi seg, hvis man vil det, men jeg kjenner enda flere som går på veggen, hvis du må gå av. Det er en jævla morsom jobb å være journalist, sier en oppildnet Stenstrøm.Den gamle journalist-sluggeren tar seg også tid til å snakke om Nettavisens egen sjefredaktør.

