Obos-prisene falt 1,6 prosent i Oslo i oktober

De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 2,2 prosent. På landsbasis har fallet vært 1,9 prosent.Boligekspert om når markedet snur: – Da kan jeg nesten garantere prisvekstDet ble omsatt flere Obos-boliger i Oslo i oktober i år enn i oktober 2022, men aktiviteten var likevel lav sammenlignet med snittet for oktober de siste fem årene.

Monsvold mener dette, sammen med mindre bruk av forkjøpsretten, viser at markedet har roet seg. Omsetningstiden har også økt noe, men det er fortsatt en god del boliger som selges raskt i Oslo. – Vi tror renteøkningene – og muligens én til i desember – vil føre til lavere boligpriser de kommende månedene. Selv om sannsynligheten for at vi får en renteheving til før jul har avtatt, kan vi ikke utelukke det. Et rekordhøyt antall usolgte boliger trekker også ned prisene.

Økonomer og analytikere har spådd at det vil komme et kraftig boligprisfall utover høsten og vinteren. Hovedstaden er preget av boligmangel og den siste tiden har boligbyggingen stanset opp blant annet på grunn av inflasjon, usikkerhet blant kjøperne og høye byggekostnader.

Kvadratmeterprisen for brukte Obos-boliger var 76 509 kroner i Oslo i oktober, og 65 923 kroner på landsbasis.Igangsettingen av nye boliger har nesten stoppet opp. I tredje kvartal var 50 prosent ned sammenlignet med tredje kvartal i fjor,Det er ny bunnotering. På årsbasis er fallet 62 prosent.

