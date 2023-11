Obos-prisene falt 1,6 prosent i hovedstaden i oktober

Obos-statistikken dekker rundt 25 prosent av bruktmarkedet i Oslo. På landsbasis gikk prisene ned 0,8 prosent.De tolv siste månedene har prisene i Oslo falt 2,2 prosent.Kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger var 76.509 kroner i Oslo i oktober, og 65.923 kroner på landsbasis.Seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier boligprisfallet ikke ble så dramatisk som man kunne trodd, men Obos-fallet i Oslo og nasjonalt er større enn tidligere.

Basert på dagens rentenivå og kostnadsøkningene som har vært burde boligprisene falt nær 10 prosent sett i historisk sammenheng, ifølge Midtgaard. – Til våren tror vi på en boligprisvekst som er sterkere enn normalt. Det er ganske lenge før det ventes et rentekutt fra Norges Bank. Grunnen er en høy lønnsvekst, på nær fem prosent, og at det er blitt bygget lite, og at det vil være et massivt boligunderskudd allerede neste, spesielt i Oslo, sier Midtgaard.

– Usikkerhet kan bidra til at flere ønsker å selge boligen de har før de kjøper ny. Dette taler for at vi sannsynligvis får en svakere prisutvikling enn normalt resten av året. Samtidig er arbeidsmarkedet fortsatt stramt og lønnsveksten høy. Det demper prisfallet, sier Monsvold.Artikkelen fortsetter under annonsenBoligbyggingen har som kjent falt til rekordsvake nivåer i år. Det er igangsatt rundt 8.

