Nytt styringssystem setter barna i sentrum

Det blir færre barn i barnehage de neste årene. Det trengs et regelverk som lar kommunene ta vare på og utvikle kvaliteten i barnehagene, samtidig som antall plasser reduseres. Det vil også bidra til gode og forutsigbare arbeidsplasser som tiltrekker seg kompetente ansatte.

Stadig flere barnehager bruker mer av offentlige tilskudd på å betale for lokaler som de tidligere eide, men nå leier tilbake for en dyrere penge. Disse skattepengene kunne i større grad vært brukt på barna.1. Nytt tilskuddssystem setter barna i sentrum

– Barnehager med like tilbud skal få likere tilskudd. Samtidig bør for eksempel en privat barnehage i levekårsutsatte områder kunne få mer penger til ekstra bemanning for å jobbe med barnas språk, enn andre. Det vil gi mer likeverdige tilbud til barna våre, sier Nordtun.

Regjeringen vil at godkjenningen skal bli et mer reelt styringsverktøy, slik at kommunen kan styre hvor mange barnehageplasser de har behov for på sikt, og på en langsiktig og forutsigbar måte tilpasse antall barnehageplasser i både kommunale og private barnehager.

Regjeringen vil også stille strengere krav til barnehagenes bruk av tilskudd. Barnehager skal for eksempel ikke kjøpe inn dyre firmabiler eller hytter for ansatte, slik enkelte tilsynssaker har vist. å lovfeste at kommunen skal beregne og gi driftstilskudd. Kommunen skal også gi et separat tilskudd til eiendom.å gi kommunene mulighet til å redusere antall barn en barnehage er godkjent for hvert 10. år

