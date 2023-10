Nytt shoppefall: – Desember er fortsatt i spill

Detaljhandelen, som sier noe om aktiviteten i varehandelen, falt med 0,3 prosent fra august til september, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.Dette er tredje måned på rad med nedgang i detaljhandelen. I juli og august falt indeksen med henholdsvis 1,0 og 0,3 prosent.

– Som i de to foregående månedene falt omsetningsvolumet i detaljhandelen i september. Dette er dermed tredje måned på rad med nedgang. Butikkhandel med møbler var blant næringene som bidro mest ned, mens salg i bensinstasjoner og dagligvarebutikker bidro på oppsiden denne måneden og dempet den samlede nedgangen, sier seniorrådgiver Anders Falla Aas i SSB i en pressemelding.

Detaljhandelen er med på å kaste lys over nordmenns kjøpekraft og økonomiske prioriteringer, og er således blant veldig mange faktorer Norges Bank tar hensyn til når den skal vurdere rentenivået. Selv om shoppefasiten kom inn litt svakere enn ventet, var det ikke et stort avvik, mener sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken. headtopics.com

– Merk også at Norges Bank har ventet systematisk nedgang i varekonsumet denne høsten, og tallet i dag vil ikke få de til å tvile på egne renteplaner. Desember er fortsatt i spill, sier han. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache sa ved forrige rentebeslutning i september at de trolig setter opp renten en gang til, og mest sannsynlig i desember.Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov.

