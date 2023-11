Nå har det kommet et nytt opplegg i Skolesec, som går ut på at foreldre skal få økt bevissthet og kompetanse om personvern og informasjonssikkerhet i skole og barnehage.Det nye opplegget er en presentasjon som går over to timer, med faglig input, refleksjonsoppgaver og samtaler om hvordan foreldre kan bidra til å sikre barnas trygghet i en digital hverdag – på skolen og hjemme.

Ressursen er ment som en innføring i personvern og informasjonssikkerhet til foreldre og kan brukes i for eksempel foreldremøter eller lignende arrangement i regi av skoleleder, lærere eller FAU. – Vi trenger kunnskap for å kunne delta i og forstå hva som skjer rundt barna våre i skolen. Dette opplegget gir oss mulighet til faglig og praktisk input, som forklarer og utfordrer både skolen og oss foreldre, til å gjøre riktige og gode valg rundt barna våre.

