Nytt Høyre-ledet byråd presentert i Bergen

Klokken 11 i Bergen rådhus utnevnte byrådsleder Meyer sitt nye byråd. Fra før er det kjent at Marit Warncke (H) er Bergens nye ordfører og Thomas Flesland (Sp) varaordfører.

De seks partiene har inngått en samarbeidsavtale, der det blant annet er avtalt å utrede et nytt tunnelalternativ for Bybanen til Åsane. I presentasjonen av byrådsplattformen løftet Meyer eldreomsorg og reduserte skatter, gebyrer og avgifter som noen av byrådets viktigste saker. Byrådet vil også få fart på regulering og boligutbygging.Etter mye fram og tilbake landet omsider Høyre, Frp og Sp på å samarbeide om å danne byråd i Bergen. Bybane-saken ble avgjørende for samarbeidet.

Partine som Høyre har valgt å samarbeide med, kalles tunnelpartiene siden de ønsker at Bybanen til Åsane skal gå i tunnel gjennom sentrum. Det skjedde til tross for at Meyer under valgkampen svarte «ja» på at hun garanterte at hennes parti ikke ville ta en omkamp om Bryggen-traseen, som ble bestemt i vår.Selv har Meyer lang politis erfaring fra både riks- og lokalpolitikken. Fra 2001 til 2003 var hun statssekretær i Arbeids- og administrasjonsdepartementet, og hun har også vært finansbyråd og helsebyråd i Bergen. headtopics.com

I tillegg har hun vært konkurransedirektør og administrerende direktør i Statistisk sentralbyrå (2015-2017). Hun er professor i strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole og gift med økonomiprofessor og tidligere arbeids- og administrasjonsminister, Victor Norman.

