Nytt bevis gjenåpner 13 år gammel drapssak

Selv gikk han ut av leiligheten etter knivstikkingen og inn i skogen. Han kom ikke tilbake før senere på dagen og ble da pågrepet av politiet.SIKRET SPOR: Politiet satte opp telt utenfor boligen for å sikre spor i påvente av at de kriminaltekniske ekspertene fra Kripos ankom stedet.Aamodt fikk omfattende skader. Undersøkelsene viser at han ble knivstukket blant annet ved leveren, hjertet og lungen.

Selv sa kompisen, som nå er i slutten av 60-årene, at han handlet i nødverge. Under rettssaken ble det lagt vekt på at den drapsdømte mannens forklaring ikke stemte overens med de påviste knivstikkene.– Det har vært en lang vei å gå for ham. Han er glad og følelsesmessig beveget for at han endelig blir hørt, sier mannens forsvarer, advokat Tom Barth-Hofstad.– Det er først nå som dommen er ferdigsonet at han blir hørt.

– Hun uttalte blant annet at saken etter hennes vurdering aldri ble ferdig etterforsket og oppklart, ifølge kommisjonen.Søsteren har tidligere vært i politiets søkelys. Noen dager etter drapet be også hun siktet for drap eller medvirkning til drap.Den drapsdømte mannens tidligere forsvarer, nå avdøde advokat Nils Haga, kritiserte høsten 2010 politiets avhør av søsteren, ifølge Avisa Nordland.

– Da tiltalte fikk beskjed om at søsteren hans og datteren hans var siktet og fengslet for medvirkning til drap, reagerte han med sinne, sa Aga til avisen.

