Nyhetsstudio - Tatt av Tull

En mann og en kvinne er pågrepet og siktet for grov narkotikakriminalitet. - I bilen var også deres tre år gamle barn som ble tatt hånd om av sosialstyrelsen, sier Höglund, til Dagbladet. Tull beslagla til sammen 100 kilo cannabis under storaksjonen som gikk over fire dager og som involverte 110 tjenestepersoner. Kontrollene ble gjennomført flere steder langs norskegrensen.

