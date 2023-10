Nyhetsstudio - Spiegel: Tysk gissel død

Storbritannias utenriksminister, James Cleverly, sier mandag morgen at de er i dialog med Israels naboland om situasjonen i Midtøsten.

Lørdag var det tre uker siden den pågående krigen brøt ut mellom Israel og Hamas. IDF, den israelske hæren, har gjennom helga sendt flere bakkestyrker inn i den beleirede enklaven og varslet en «ny fase» av krigen.

- Det er en risiko for at denne konflikten eskalerer og sprer seg i regionen. (...) Vi jobber for å forsikre oss om at det ikke skjer, sier utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrået Reuters.- Vi har gjort det klart at det vil være i strid med deres interesser om dette eskalerer. Vi ønsker ikke at Iran-støttede militsgrupper eller terrororganisasjoner skal bli involverte. headtopics.com

Den islamistiske organisasjonen Hizbollah, som har hovedsete i Libanon, er blant organisasjonene som støttes av Iran.Cleverly adresserte også den humanitære situasjonen i Gaza. Han sier til Reuters at Storbritannia jobber for en humanitær pause slik at nødhjelp kan fraktes inn.

- Vi gjør et omfattende arbeid, med egypterne, med israelerne og andre for å forsøke å få en humanitær pause, en midlertidig pause. Nå haster det med å etterfølge oppfordringen om evakuering av palestinere fra den nordlige delen av Gazastripen, uttaler det israelske forsvaret (IDF). headtopics.com

- Gjennom de siste to ukene har vi gjentatte ganger bedt innbyggerne nord på Gazastripen og i Gaza by om å forflytte seg midlertidig sørover. Det er for deres egen personlige sikkerhet, sier IDFs talsperson Daniel Hagari.

