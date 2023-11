Nyhetsstudio - Rammet av Gaza-protest

Sammen med dusinvis med andre studenter samlet de seg i lobbyen for å protestere mot universitetets påståtte rolle i en hendelse i forrige uke hvor studenter som demonstrerte mot Israels krigføring ble hengt ut med navn og bilde på svære videoskjermer på lastebiler ved universitetet og omtalt som 'Colombias ledende antisemitter'. Temperaturen på universitetet er svært høy med mange både pro-israelske og pro-palestinske studenter.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: WHO: Gaza blir rammet av helsekatastrofe hvert øyeblikkEn helsekatastrofe på Gazastripen er «overhengende», advarer Verdens helseorganisasjon. Ifølge Redd Barna kan spedbarn dø som følge av uttørring.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Glimrer med sitt fraværSiste nytt fra Dagbladet: De nordiske utenriksministrene møtte onsdag ettermiddag pressen i Vandrehallen på Stortinget etter møtene i Nordisk råd i Oslo. Det er bare ett unnta...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Fordømmer angrepSiste nytt fra Dagbladet: FN fordømmer de israelske angrepene på flyktningleiren Jabalia på Gazastripen tirsdag og onsdag. - Dette er de hittil siste grusomhetene som rammer b...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Hamas: Syv gisler dreptSiste nytt fra Dagbladet: Syv sivile gisler skal være drept i angrepet mot Jabalia flyktningleir på Gaza, sier Hamas sin militære fløy, Al-Qassam-brigadene, ifølge nyhetsbyrået...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Tatt av TullSiste nytt fra Dagbladet: Det svenske tollvesenet, Tull, gjennomførte en storaksjon ved norskegrensen i forrige uke. Der avslørte de fyllekjøring, innførsel av farlig avfall o...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Israel: Ni soldater dreptSiste nytt fra Dagbladet: Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at ni israelske soldater er drept i kamp på Gazastripen. IDF kom med uttalelsen tidlig onsdag morgen, men uten...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕