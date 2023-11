Nyhetsstudio - Israel: Ni soldater drept

IDF kom med uttalelsen tidlig onsdag morgen, men uten å oppgi detaljer om når og hvor de ni ble drept. I tillegg fikk to andre soldater alvorlige skader da de ble såret i kamp tirsdag, uttaler IDF videre. Siden 7. oktober har Israel mistet 326 soldater, ifølge IDFs tall. (NTB)

