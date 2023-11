Nyhetsstudio - Hamas: Syv gisler drept

Tre av disse var ifølge Hamas utenlandske statsborgere. Det israelske luftangrepet mot Jabalia skjedde tirsdag kveld. 50 mennesker ble drept, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. Oppdateres.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

