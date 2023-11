Nyhetsstudio - Fikk grisehjerte

Hans kone Ann sier i en uttalelse via sykehuset han var innlagt på i delstaten Maryland at «han visste at han hadde lite tid igjen blant oss og at dette var hans siste sjanse til å gjøre noe for andre. Han hadde aldri trodd at han kunne overleve så lenge som han gjorde».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Spiegel: Tysk gissel dødSiste nytt fra Dagbladet: ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Spydeberg-dødsfallene: Undersøkes av Spesialenheten for politisakerSiste nytt fra Dagbladet: I forrige uke skrev TV 2 at politiet sa nei t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: FHI: Økt risiko for dødfødsel etter infeksjon med covid-19Siste nytt fra Dagbladet: Folkehelseinstituttet melder i en pressemelding t...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Politiet om trafikkaos: - Risikerer å miste førerkortetOslo politidistrikt opplyser til Dagbladet at flere fikk førerkortet beslaglagt etter trafikkaos i Oslo mandag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Nyhetsstudio - Person døde på bussenSiste nytt fra Dagbladet: Tirsdag ettermiddag fikk en mann et illebefinnende inne på en buss på Notodden, skriver lokalavisa |a href='https://www.telen.no/fikk-hjertestans-pa-b...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: Australia: To døde etter buskbrannSiste nytt fra Dagbladet: To er døde og titalls hjem er ødelagt etter at voldsomme buskbranner den siste uka har herjet i Queensland øst i Australia, skriver nyhetsbyrået Reute...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕