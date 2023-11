Nyhetsstudio - Bryter båndene med Israel

Uttalelsen kom etter at Bolivias president Luis Arce hadde møtt den palestinske ambassadøren til landet, Mahmoud Elalwani. Israel og Bolivia gjenopptok diplomatiske forbindelser og utvidet samarbeidet seg imellom i 020. Det skjedde etter at Bolivias daværende venstreorienterte president Evo Morales i 2009 brøt båndene til Israel som følge av landets militæroperasjoner på Gazastripen.

AFTENPOSTEN: Siste nytt i krigen mellom Israel og Hamas

