Nyhetsstudio - Brann i enebolig i Bergen

Nødetatene rykker ut etter melding om det skal brenne i en enebolig i Bergen. Det melder Vest politidistriktet. Politiet meldte først at det skulle brenne i første etasje av boligen, men rettet kort tid etter til at det skal brenne i andre etasje. - To personer i huset, de har kommet seg ut.

Ukjent skadeomfang, skriver de på X. Politiet opplyser at det ikke er meldt om spredningsfare. Klokka 16.42 melder politiet at brannsvesenet er framme på stedet. - Det kommer svart røyk ut fra huset. De sender inn røykdykkere. - Beboerne blir tilsett av helse på stedet, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik til Dagbladet.

