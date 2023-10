Nyhetsstudio - Beklager til foreldrene

En delegasjon av høytstående portugisiske politifolk reiste tidligere i år til Storbritannia for å beklage til foreldrene til savnede Madeleine McCann. Betjentene møtte Gerry McCann, Madeleines far, og ba om unnskyldning for måten politiet hadde etterforsket saken og behandlet familien på i etterkant av forsvinningen. Det får TV-programmet Panorama på britiske BBC opplyst.

Britiske Madeleine forsvant fra en ferieleilighet i Praia da Luz i Portugal få dager før hun fylte fire år i mai 2007, mens foreldrene spiste middag med venner på en nærliggende tapasbar. Til tross for enorm internasjonal oppmerksomhet er det fremdeles ikke funnet noen spor etter jenta. I september 2007 fikk Kate og Gerry McCann status som «arguidos» (mistenkte) i den portugisiske etterforskningen.

