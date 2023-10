Nyhetsstudio

To personer er dømt for grovt underslag og medvirkning til grovt underslag fra en pleietrengende kvinne i 90-åra. Det opplyser politiet i en pressemelding fredag.Advokaten er dømt for grovt underslag for drøyt 7,5 millioner kroner og til fengsel i to år og ni måneder. Sykepleieren er dømt for medvirkning til grovt underslag og underslag av drøyt 5,5 millioner kroner og til en fengselsstraff på to år og sju måneder.

Sykepleieren er dømt for å ha medvirket til overføringen av pengene, og for å ha brukt i overkant av 100 000 kroner fra fornærmedes bankkort på seg selv.Spansk politi har pågrepet en mann som mistenkes for å ha koblinger til islamisten som skjøt og drepte to svenske fotballsupportere i Brussel i forrige uke.

To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved torget Sainctelette i sentrum av den belgiske hovedstaden 16. oktober. Ytterligere én svenske ble såret. Richard Peeperkorn, WHOs representant i de okkuperte palestinske territoriene, kritiserer debatten som har oppstått om hvor pålitelige dødstallene til helsemyndighetene i Gaza er. headtopics.com

Til sammen 7326 mennesker er drept i Gaza siden Hamas-angrepet 7. oktober, ifølge Gazas helsemyndigheter. Det trengs 94 000 liter drivstoff hver dag for å drifte aggregatene bare til de tolv viktigste sykehusene for å gi minimal behandling til de mest livstruende skadene og sykdommene, sier han.

Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene, sier at de ventet åtte lastebiler over grensa fredag. - Snart kommer mange flere til å dø av konsekvensene av blokaden. Grunnleggende tjenester bryter sammen, medisiner, mat og vann er i ferd med å ta slutt, og gatene er begynt å bli oversvømt av kloakk, sier Lazzarini. headtopics.com

Mannen som nå er pågrepet, var etterlyst i Belgia for våpen- og narkotikasmugling, hvitvasking og medlemskap i en kriminell gruppe. Pågripelsen skjedde i den sørspanske byen Benahavis og ble utført med bistand fra sikkerhetstjenesten CNI, opplyser politiet.

Les mer:

dagbladet »

- Mulig paraglider-ulykke i StrynSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Egypts president: - Ekstremt farligSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Mike Johnson valgt til speaker i Representantenes husSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - MorgennyttSiste nytt fra Dagbladet: • Gjerningsperson fortsatt på frifot etter masseskyting i USA... Les mer ⮕

NyhetsstudioSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

- Etterforsker mistenkelig dødsfall i BergenSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕