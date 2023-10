Nyenetue stoppet Branns enorme seiersrekke: Scoret i kampens siste minutt

da de slo Molde i forrige kamp. Det så lenge ut til at klubbrekorden skulle stoppe der, men etter 84 minutter var Fredrik Pallesen på jobb da det ble kaos foran Sandefjord-målet. Han knallet ballen i mål. Men like etter utlignet Sandefjord ved Franklin Nyenetue.Og dermed er klubbrekorden til Brann fortsatt på åtte seire.Brann kjørte på og utfordret hjemmelaget fra start.

Den største sjansen før pause kom etter 37 minutter, da satte Branns Ulrik Mathisen ballen i stolpen. Gjestene fra Vestlandet var best i det meste de første 45 minuttene, men de fikk ikke ballen i mål.møter Lillestrøm hjemme på Aspmyra i morgen. Viking var nummer to før denne serierunden, ett poeng foran Brann. Men Viking slet mot Strømsgodset og fikk ett mål imot etter 26 minutter.

Brann fortsatte å gi gass i det ufyselige været. Sivert Heltne Nilsen hadde flere muligheter. Først satte han en ball i nettveggen, så forsøkte han nytt skudd, men ble blokkert, Ulrik Mathisen var på returen.Foto: Frederik Ringnes / NTBDet drar seg til mot en rysare av en serieavslutning i både topp og bunn. Sandefjord kjemper for en ny sesong i eliteserien. Sandefjord var nest nederst på tabellen før kampen mot Brann. headtopics.com

