Nye opplysninger: - En ny, mulig mistenkt

Snart fire måneder har gått siden toåringen Émile sporløst forsvant fra besteforeldrenes hjem i fjellandsbyen Vernet sør i Frankrike, den 8. juli.. En massiv leteaksjon ble iverksatt etter den lille gutten, men så langt uten hell.. Nå kommer den franske nyhetskanalen BFM TV med nye detaljer om den dagen Émile forsvant.. Ifølge kanalen er «en ny, mulig mistenkt» identifisert i forsvinningssaken.

Ifølge 17-åringens fetter skal bestefaren ha blitt sint, fordi 17-åringen skal ha skadet en vegg i huset hans med traktoren sin.. Fetteren er et av de to vitnene som skal ha sett Émile sist, skriver kanalen. Han sier at 17-åringen ikke kjørte traktoren sin den dagen da Émile forsvant, og hevder at fetteren kom til ham til fots.. Denne påstanden er imidlertid i strid med andre vitnesbyrd.

