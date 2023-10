Nye EU-krav til huseiere: – Vil betale seg i løpet av 50 år

Asbjørn Gjerde i Haugesund har et stort, flott hus fra 1978. Et nytt direktiv med krav om å energieffektivisere boligen er på vei fra Brussel, og det kan bli dyrt for Gjerde.

Det betyr for eksempel å etterisolere eller bytte vinduer. Bare vindusbytte alene kan bli ganske kostbart: – 50 år før det blir lønnsomtEU forhandler om direktivet i i disse dager, og det er forhandlingene sluttføres 9. desember. Norge er forpliktet til å implementere direktiv gjennom EØS-avtalen, men det er rom for nasjonal tilpasning.

Har du et gjennomsnittlig hus med 250 kvadratmeter fasade vil etterisolering komme på et sted mellom en halv og én million kroner. Dyr komfortProsjektansvarlig Fredrik Dahl i Byggstart sier til Nettavisen at lønnsomheten for huseieren vil være avhengig av flere faktorer. For eksempel vil det ikke nødvendigvis lønne seg å bytte vinduer dersom det er lenge igjen av forventet levetid. headtopics.com

En million for å spare 20.000 kWhEtterisolering gjør man gjerne i forbindelse med bytte av kledning. Er strømprisen på 1 kr/kWh, vil årlig besparelse kunne bli 20.000 kroner, mens utgiftene i dag til sammenligning vil ligge på 1 million kroner. Ifølge NVE vil snittprisen på strøm ligge på rundt 80 øre per kWh fram til 2040.

Frp: – SkeptiskNorge bør kreve unntak og tilpasninger til direktivet, mener Marius Aron Nilsen, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet: Han legger til at det i direktivet er lagt opp for støtteordninger og skattejusteringer. Huseierne har foreslått skatte- og mva-fradrag for tiltak. headtopics.com

