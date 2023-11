Nye detaljer rundt «Friends»-stjernens død

Senere ble det bekreftet han han ble funnet død i badekaret sitt.I etterkant har det florert spekulasjoner rundt hva som kan ha vært dødsårsaken. Nå har de første resultatene kommet, ifølge nettstedet Dødsårsaken skal ikke være tilknyttet en overdose på fentanyl eller meth, skriver avisen.Det utføres imidlertid flere tester, ifølge TMZ, for å klargjøre om det finnes andre stoffer i blodet til skuespilleren, og om nivået av reseptbelagte medisiner var tatt i skadelige doser.– PST varsler økt årvåkenhet knyttet til enkelte miljøer, interesser og objekter i Norge, opplyser seniorrådgiver Erik Veum i PST til TV 2.

Nødetatene er på stedet. Det er ikke meldt om personskader, følge operasjonsleder Viola Elvrum, men det er store skader på et industribygg.Elvrum sier det dreier seg om en støvgasseksplosjon, som kan skje når støv blir tilført varme og kommer i kontakt med luft.

– Det er støv fra fiskemel som har eksplodert da det kom i kontakt med luft, sier operasjonsleder Elvrum til TV 2.Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for lokalt kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland.Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra midnatt til torsdag.

– Fra natt til torsdag ventes 5 til 15 cm snø. Lokalt kan det komme noe mer. Nær kysten ventes overgang til sludd og regn. Kan hende regn som fryser på bakken, heter det i farevarselet.

