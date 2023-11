Ny veggedyrinvasjon: – Ute av kontroll

Forbundet vil at faglærerne får mer tillit i karaktervurderingene og øke dagens fraværsgrense på 10 prosent, skriver forbundsleder Mette Johnsen Walker i en pressemelding. Og det bør gå begge veier. Forbundet mener også at det må være mulighet for faglærer å vurdere at det ikke er grunnlag for karakter selv om fraværet er under 15 prosent.

Nesten en firedel av disse hendelsene har skjedd i åkerlandskap. Flere bønder utsetter seg for risiko i et forsøk på å jobbe i områder som antas å inneholde miner. Onsdag ble to menn såret – én av dem måtte amputere begge beina – etter at traktoren deres traff en sprengladning sør i landet.

1. november var den totale forbruksgjelden i Norge på 159,7 milliarder kroner, som er en økning på 2 milliarder kroner fra måneden før, ifølge Kredittkortgjeld som ikke er forfalt til betaling, økte med 3,2 prosent til 28,9 milliarder kroner den siste måneden, mens den rentebærende kredittkortgjelden økte med 1,4 prosent til 42,2 milliarder kroner. Karstensen sier at økningen i forbrukslån skyldes sannsynligvis at mange refinansierer dyr kredittkortgjeld, og at en del ikke lenger har sparepenger de kan benytte.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) meldte onsdag at det generelle trusselnivået i Norge er uendret, utenom trusselen mot israelske og jødiske mål i landet.Den britiske komikeren John Cleese har fått med seg at Nidelven Blå har vunnet oste-VM – og spøker om det i sosiale medier.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Flere bussruter innstilt i OsloTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Prigozjins død: – Kan gi nye muligheterTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nordmann funnet død i Italia, bekrefter UD til VGTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Røde Kors kalles ut til E18 i Østfold:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: IDF: Vil utvide bakkeoperasjonen på GazastripenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nødetatene bekrefter detaljer rundt dødsfalletTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕