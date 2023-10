Ny utvikling i Espås-saken: - Kan ikke la det være uprøvd

ÅSTEDET: 20 år gamle Trude Espås var stuepike på Union hotell i Geiraner. 8. august 1996 ble hun drept, uten at man har klart å finne ut hvem som står bak drapet. Foto: Privat / Marit Hommedal / NTB

Den erfarne politiinspektøren har ledet etterforskningen av drapet på Trude Espås (20) helt siden hun ble meldt savnet 8. august i 1996. Skovly regner med å gå av med pensjon om fire til fem år. Håpet er å løse den gamle drapsgåten innen den tid.– Etter så mange år så er det klart at det blir vanskelig, men så lenge vi vet at det har passert en båt med folk som etter alt å dømme har tatt masse bilder, så kan vi ikke la dette sporet være uprøvd, sier han.

Fordi norsk politi allerede i 1998 sendte en lignende anmodning, måtte politiet denne gangen få anmodningen godkjent av både en statsadvokat, Riksadvokaten og Justisdepartementet før den kunne sendes. Skovly bekrefter at det TV 2 fant er grunnen til at politiet nå gjør et nytt forsøk overfor koreanske myndigheter. headtopics.com

Få minutter senere seilte de forbi det som skulle vise seg å bli et av norgeshistoriens mest mystiske åsteder. FERGEN: På dette bildet, tatt 8. august 1996, står det koreanske reisefølget på soldekket til «BF Rinna». Foto: Politiet

Politiet sto på bar bakke og ønsket å komme i kontakt med alle som hadde vært i Geiranger 8. august 1996. FRA SOLDEKKET: Dette bildet er tatt klokken 17.17. Politiet mener at man kan se Trude Espås på bildet. Foto: Politiet headtopics.com

