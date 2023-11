Ny undersøkelse: Nordmenns julegavevaner endres kraftig

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) har sendt et forslag om et nytt system for styring og finansiering av barnehagesektoren på høring. Foto: Gorm Kallestad / NTB – Vi vil ha et mer fremtidsrettet regelverk som setter barnas behov først. For å lykkes mener vi kommunene må få større mulighet til å utvikle en helhetlig oppvekstpolitikk sammen med både private og kommunale barnehager, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap).

Regjeringen ønsker blant annet å lovfeste at kommunene selv skal beregne og gi driftstilskudd, samt at kommunene kan stille krav ved tildeling av tilskudd. De vil også innføre etableringsgodkjenning for private barnehager. Utenriksdepartementet har i dag sendt melding til norske borgere i Gaza der de ber dem om å vente med dra til grensen til de har fått melding fra departementet.

– Vi fortsetter dette arbeidet. Siden krigen startet har det kommet flere meldinger om at grenseovergangen Rafah skal åpne, skriver departementet.I oktober omkom 15 personer i trafikken her i landet, noe som er nesten tre ganger så mange som i oktober i fjor da seks personer omkom.

– De siste fem årene har vi bare hatt tre til fem ulykker med flere døde gjennom de første ti månedene av året. Dette kan være tilfeldig, men vil være noe vi ser på i analysen av årets dødsulykker, sier Ringen.

– Dette må både bilister og transportselskaper lære av. Er du ikke rustet for snøføre har du ingenting på veiene å gjøre, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding.– Det er en enorm risiko å ta. Det må bli slutt på at transportselskaper sender ut vogntog med dårlige dekk eller lar sjåfører uten opplæring kjøre på vinterføre.

