Ny toppnotering for Folketrygdfondet etter oppgang på ni milliarder i tredje kvartal

Folketrygdfondet hadde ved utgangen av tredje kvartal en samlet avkastning for året på 7,02 prosent – 0,89 prosentpoeng bedre enn markedet. Det fremgår av en pressemelding fredag morgen.

– Vi har en positiv utvikling i aksjeporteføljen blant annet som følge av oppgang i energisektoren. For renteporteføljen var det en svak nedgang. Vi er godt fornøyde med resultatet, som er bedre enn markedet for begge porteføljer, sier Houg.

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge i tredje kvartal var på 2,84 prosent, og dermed 0,36 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen i tredje kvartal, heter det videre i meldingen. Aksjeporteføljen og renteporteføljen hadde henholdsvis en vekst på 4,7 prosent og et fall på 0,07 prosent i tredje kvartal. Begge porteføljer hadde et sterkere resultat enn markedet. headtopics.com

– Vi ser at strategiene våre fungerer godt – også i et marked med høyere renter og moderate vekstutsikter, sier Houg.Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov.

