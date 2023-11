Ny Ruud-fiasko – sjanseløs på ATP-sluttspillet

Masters 1000 er de største turneringene på ATP-touren etter de fire Grand Slam-ene Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open. Vinneren av en Masters 1000-turnering får 1000 poeng på veien til ATP-sluttspillet. Tapende finalist får 600 poeng.

-sluttspillet. Der møtes de åtte beste spillerne i 2023-sesongen, hvor Ruud var med i både 2021 og 2022.Ruud fikk en marerittstart da han servet i gang kampen. Argentinske Cerundolo skaffet seg to breakballer og brøt ved første anledning. Men 24-åringen fra Snarøya slo tilbake på stillingen 3–2 og brøt tilbake igjen, før han gikk i ledelsen på egen serve.

Nordmannen spilte seg til en settball på stillingen 4–5, men Cerundolo servet godt og utlignet til 5–5. Deretter fikk Cerundolo nok en gang to breakballer, før Ruud ble brutt etter en dobbeltfeil. Argentineren servet enkelt inn åpningssettet med sifrene 7–5.

Ruud kom bedre i gang i andre sett, men ble brutt først på stillingen 3–3. Deretter hadde Cerundolo god kontroll og vant kampen etter 6–4 i andre sett.

