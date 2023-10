Ny prognose spår svakere julehandel i år

Oslo Handelsstands Forenings årlige prognose om julehandelen spår et grovt estimat på 1,7 prosent vekst på landsbasis i november og desember. Det er langt svakere enn de siste to årene. Oslo vil rammes hardest.Oslo Handelsstands Forening (OHF) har gjort sin årlige beregning for hvordan julehandelen blir i år, ikke bare i Oslo, men også nasjonalt.

På landsbasis har OHF brukt SSB-tall til å komme fram til et grovt estimat på 1,7 prosent vekst i november og desember, skriverDet er klart svakere enn de siste årene. I fjor var veksten sammenlignet med året før på 2,4 prosent, og året før det igjen var den på 2,9 prosent. Med tanke på at prisveksten ligger betydelig høyere, betyr det at nordmenn vil handle mindre i volum enn tidligere år, ifølge E24.

– Jeg har en litt dårligere følelse enn da jeg sto her og snakket i fjor. Noen steder kommer det til å lugge litt, det må man bare være forberedt på, sa OHF-sjef Bjørn Næss da han lå fram tallene torsdag.– I Oslo har man dyrere boliger og større lån. Det betyr at folk blir enda mer defensive på privatkonsumet totalt sett, sier Næss. headtopics.com

