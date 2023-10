Ny NRK-serie «Makta» Den aller første

Det er vanskelig å forklare hvem Gro Harlem Brundtland var overfor yngre generasjoner som ikke opplevde henne. Hvem hun var for oss som vokste opp med henne. Det er selvfølgelig de tørre fakta. Hun var Norges første kvinnelige statsminister og var statsminister i tre perioder fra 1981 til langt inn på 1990-tallet. Ingen andre enn Gerhardsen har sittet lenger. Det er biografiene, både hennes egne og andres.

Jeg ser nesten for meg at hun lot seg fire ned i stormkastene som i en actionfilm. Gro var superkul.. Det var ikke bare at Gro var den første kvinnen vi hadde sett i en slik posisjon, selv om det var sjokkerende nok på den tida. Hun var ikke flink til å være kvinne. Hun var smartere enn dem og tøffere enn dem.

Hvem er hvem i «Makta»?I TV-serien «Makta» på NRK handler det om maktkamp i Ap for snart 50 år siden. De fleste kjenner Gro Harlem Brundtland, men hvem var egentlig Odvar Nordli og alle disse andre typene? Her er vår guide. Les mer ⮕

TV-anmeldelse «Makta»: Setter en ny standardOppfinnsomt, kreativt og forrykende gøy om landsmoder Gro Harlem Brundtlands vei til maktens tinder. Les mer ⮕

Støre til NRK: Israel bryter folkerettenLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Støre til NRK: Israel bryter folkerettenLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Støre til NRK: Israel bryter folkerettenLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

Støre til NRK: Israel bryter folkerettenLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕