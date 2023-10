Ny norsk nedtur: - Det sitter i

Norge - Frankrike 1-2 (0-1)ULLEVAAL (Dagbladet): OL-billetten var så godt som ute av synet allerede før kampen, men Norge hadde mye å spille for i kveld. Mannskapet til Leif Gunnar Smerud trenger poeng i kampen for å unngå nedrykk til B-divisjonen i Nations League.. Da er det tungt at Norge og kaptein Maren Mjelde var maks uheldig. Midtstopperen strakk ut foten på ren refleks og sendte ballen i eget mål etter 23 minutter..

Det er mye å spille om ennå, så vi må resette til neste kamp, sier treneren.. UheldigSmerud kastet innpå Norge-debutant Mimmi Löfwenius (29) fra start i kveld, med stjernetrioen Caroline Graham Hansen, Guro Reiten og Ada Hegerberg ute. 29-åringen gråt under nasjonalsangen og viste hvor mye det betydde for henne å spille med flagget på brystet.. Angriperen har bodd i Norge siden 2014 og fikk norsk statsborgerskap i 2022.

