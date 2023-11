Ny nedtur for Ruud – røk rett ut av Paris Masters

Nordmennenes klubber hadde motstand fra nivå seks i den første cuprunden. Sevilla vant 3-0 over Quintanar med scoringer av Rafa Mir og Youssef En-Nesyri i første omgang, før Adrià Pedrosa fastsatte resultatet på overtid.

De fleste lagene i La Liga er med i cupen fra 1. runde, men de fire lagene som i januar skal spille om den spanske supercupen i Saudi-Arabia (Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid og Osasuna) har walkover til 3. runde.

– Det å få muligheten til å representere Rosenborg, er det største jeg kan oppleve. Jeg er oppvokst i Trondheim og har vært på Lerkendal siden jeg var fire år. Det å få muligheten til å spille her, er større for meg enn å gå til Real Madrid, sier Sandberg.

Aurskog-gutten skriver at han neste sesong håper å dra nytte av den verdifulle erfaringen han har opparbeidet seg denne sesongen.Aurskog-gutten har vært en del av Red Bulls juniorsatsing de siste seks årene, men kom til kort da det ble klart at det østerriksk-amerikanske laget skulle kutte ned på juniorførere.FORMEL 2: Dennis Hauger er ikke lenger en del av Red Bull-systemet. Men Aurskog-gutten fortsetter i MP Motorsport og Formel 2-sirkuset.

En domstol i Berlin bøtela tennisstjernen med 475.000 dollar i den aktuelle straffesaken. Ifølge domstolen var han anklaget for psykisk vold og for å ha mishandlet en kvinne under en krangel i mai i 2020. I en pressemelding fra domstolen kommer det fram at Zverev ikke vil godta boten. Dermed vil saken havne i retten etter at domstolen har foretatt flere avhør av de involverte partene.

