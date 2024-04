Ny lov om kjønnstilhørighet skaper splittelse og uvanlige allianser i Sverige

Sverige skulle nærme seg sine nordiske naboer. Nå har ny lov om kjønnstilhørighet skapt splittelse og uvanlige allianser.Kortversjon er kun for abonnenter

Men selv om alt tyder på at et klart flertall vil vedta loven 17. april, er debatten blitt uvanlig betent.Statsviter Patrick Öhberg ved Göteborgs universitet sier det er uvanlig at statsminister Ulf Kristersson fremmer en sak som splitter både regjeringen og hans eget parti. I Sverige må man fortsatt få fastsatt en diagnose og være 18 år for å få skifte kjønn i folkeregisteret. I nabolandene holder det at man selv identifiserer seg som et annet kjønn enn det som ble fastsatt ved fødselen.

