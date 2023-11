Ny håndholdt spillkonsoll tilgjengelig for grå-import i Norge

Man skal være en ganske gira gamer for å trenge en ekstra Android-enhet kun for formålet, men på den annen side vil du slippe å tenke på batterilevetiden på mobilen du bruker til alt annet. Bilder: Trond Bie/ITavisen,) men av en eller annen (flere?) grunner, må interesserte grå-importere produktet som består av to deler: en håndholdt spillkonsoll på 6,8″ med 144Hz-oppdateringen Kishi V2 Pro Controller som koster drøye tusenlappen og er tilgjengelig for separat kjøp i Norge.

En norsk nettbutikk har merkelig nok produktet listet til 5999 kroner med kontrolleren, men den er ikke på lager og det står ikke noe om at den er underveis. Ønsker man å handle en, kan man bestille fra norske nettbutikker som trolig bestiller fra utlandet – da blir prisen over 7000 krone

:

TEKNİSK: Skal Norge bare betale eller også delta i EUs sosiale klimafond?EU skal frem til 2032 gjennomføre en kjempesatsing på energiøkonomisering og det grønne skiftet for små bedrifter og økonomisk svake husstander. Verktøyet er et sosialt klimafond på mer enn 650 milliarder kroner.

Kilde: Teknisk | Les mer »

DAGBLADET: Sportsstudio - Nedtur for NorgeSiste nytt fra Dagbladet: Søndag kveld spilte Israel EM-kvalik mot Kosovo. Kampen er viktig for Norge s EM-håp. Solbakken og co. må håpe på at Israel tar seg videre til mestersk...

Kilde: dagbladet | Les mer »

DAGBLADET: 25.juni-skytingen Vil bytte Bhatti med fange i NorgeDagbladet får opplyst at en internasjonalt etterlyst pakistaner, som sitter fengslet i Oslo, kan bli utlevert til hjemlandet, mot at 25. juni-terrorsiktede Arfan Qadeer Bhatti blir sendt til Norge .

Kilde: dagbladet | Les mer »

E24: Eiendom Norge frykter finanskriseeffekt i boligmarkedetKraftige fall i boligbyggingen får Eiendom Norge -direktøren Henning Lauridsen til å trekke finanskrise-paralleller. Handelsbankens sjeføkonom kjøper ikke sammenligningen.

Kilde: e24 | Les mer »

VGNETT: Hvorfor vil Norge trolig ikke anerkjenne Palestina som egen stat?Fordi en norsk anerkjennelse av Palestina blir mer en politisk markering enn det får reell betydning, forklarer Midtøsten-ekspert.

Kilde: vgnett | Les mer »

BLADETNORDLYS: Mistet sin norske kone (48) i israelsk bomberegnGhada Abudaqah fra Norge reiste til Gaza for å besøke sin syke far, hun var redd hun ikke ville få sett han igjen hvis hun ikke reiste nå.

Kilde: bladetnordlys | Les mer »