Det tyrkiske stjernegalleriet føyer seg inn i rekken av storklubber som har fått sjokkskader etter å ha besøkt Aspmyra i Europa.— Lars Tjærnås (@Tjaernas) October 26, 2023 Innbytter Ulrik Saltnes fikk æren av å sette inn Glimts siste mål, etter at midtbanespilleren ble vraket fra start.– Jeg ble ganske sjokkert, og var dypt uenig.

Kjetil Knutsens mannskap føk ut av startblokkene i Bodø, og Sondre Sørli fikk en gigantsjanse allerede etter ett minutt. Les også Måper: – Hva er det vi er vitne til? Muligheten skulle bli et varsku for de tyrkiske gjestene, og etter 29 minutter åpnet Albert Grønbæk ballet da han satte inn 1-0 på en retur etter et vakkert Glimt-angrep.

Besiktas tok grep til pause og erstattet tidligere Liverpool-stjerne Alex Oxlade-Chamberlain med den portugisiske midtbanestjernen Gedson Fernandes. Han ble først vitne til at lagkamerat Milot Rashica skjøt ballen i stolpen, før nye Glimt-bølger skylte inn mot Besiktas' mål. headtopics.com

Amahl Pellegrino kom til to eventyrlige muligheter like etter, før Paris Moumbagna økte ledelsen til 2-0 etter et gult mønsterangrep. Hele Aspmyra trodde innbytter Nino Zugelj hadde lagt på til 3-0 like etter, men kantspilleren ble avvinket for offside. Tre minutter før full tid kom likevel 3-0-scoring da en annen innbytter fant nettmaskene.

Ulrik Saltnes ventet i returrommet etter en redning, og bredsidet ballen i nettaket til ellevill jubel i Bodø. Brede Moe var både uheldig og udyktig på overtid da han headet ballen i eget mål, men scoringen hadde minimal betydning torsdag. headtopics.com

Besiktas jaktet en redusering og kom svært nære i sluttminuttene, men Glimt rodde i land en ny råsterk trepoenger på eget kunstgress, og er nå oppe på andreplass i gruppa etter at Ronny Deila og hans Club Brugge slo Lugano 3-1 borte tidligere torsdag.

