Ny Brussel-mistenkt pågrepet

Spansk politi har pågrepet en mann som mistenkes for å ha koblinger til islamisten som skjøt og drepte to svenske fotballsupportere i Brussel i forrige uke. Mannen som nå er pågrepet, var etterlyst i Belgia for våpen- og narkotikasmugling, hvitvasking og medlemskap i en kriminell gruppe.

Pågripelsen skjedde i den sørspanske byen Benahavis og ble utført med bistand fra sikkerhetstjenesten CNI, opplyser politiet. To svenske statsborgere ble drept i skytingen ved torget Sainctelette i sentrum av den belgiske hovedstaden 16. oktober. Ytterligere én svenske ble såret. Minst en av de drepte var iført svensk landslagsdrakt. Skytingen skjedde i forkant av en fotballkamp mellom Belgia og Sverige.

