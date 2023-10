Ny Bodø/Glimt-fest da Besiktas ble slått: – Kanskje årsbeste

Albert Grønbæk, Faris Pemi Moumbagna og Ulrik Saltnes scoret hvert sitt mål. På overtid fikk Besiktas sin scoring etter selvmål av Brede Moe.

– Kanskje årsbeste hvis man tar motstander i betraktning, sa ekspertkommentator Nils Johan Semb om prestasjonen.I 2023 er det kun Tromsø og Brugge som har vunnet på Aspmyra. Glimt viste hvorfor mot det tyrkiske storlaget. Besiktas gjorde fem endringer på laget som røk mot Galatasaray i helgen og fikk umiddelbart merke angrepsstyrken til de gulkledde. Glimt kunne scoret to mål innenfor fem minutter.

* Moumbagna gjorde 2-0 etter å ha vist stor ro i Besiktas-feltet. Han ble forsøkt felt, men holdt seg på beina og ga ballen til Grønbæk. Spissen fikk ballen tilbake og hamret ballen i det venstre hjørnet. headtopics.com

* Glimt spilte seg på nytt inn i Besiktas-boksen fire minutter før slutt. En retur falt hos innbytter Saltnes som lekkert plasserte ballen under tverrliggeren. * Et skår i gleden var Moes selvmål på overtid. Kommunikasjonen med Nikita Haikin var ikke på topp, og midtstopperen headet et innlegg i eget mål.Besiktas-spiss Vincent Aboubakar var svært nær et par ganger, men Nikita Haikin i Glimt-buret leverte noen knallredninger.

Seieren sender Glimt til 2.-plass i gruppen. Gruppeseier gir åttedelsfinale, mens 2.-plass gir spill i den første utslagsrunden. Neste kamp i gruppespillet er mot Besiktas i Tyrkia. Deretter venter Lugano hjemme før det avgjøres mot Brugge. headtopics.com

Les mer:

Dagsavisen »

