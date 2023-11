Ny Ap-minister: Vil løfte private barnehager

– Vi foreslår et godt balansert styringssystem som både tar hensyn til kommunenes behov for styring og de private barnehagenes behov for trygghet og forutsigbarhet, sier Nordtun i sin første «utviklingssamtale» om barnehagene med VG.– Barnehagen er veldig viktig i ungenes liv.

PERSONALROMMET: Kari Nessa Nordtun legger vekt på at de private barnehagene utgjør halvparten av barnehagene for til sammen 270.000 småtasser i Norge. Hun ble ikke fristet til å prøve trommene på personalrommet i barnehagen.– For meg er det viktig å anerkjenne tilbudet de gir. De er med på å bygge ungene våre. Jeg har selv søkt om plass i privat barnehage, men det ble ikke slik.– Jeg tenker at dette er en veldig fin barnehage.

BARNAS PENGER: Viktig at det er barna som går i barnehagene som får nyte godt av det m,este av de 60 milliardene som det offentlige årlig bruker på barnehager årlig.– Hvorfor er du så sikker på at et nytt regelverk for styring og finansiering gir bedre kvalitet?

JENTETREFF: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun møtte Nora (3), Ylva (2) og Nanna (2) på et bord med hundrevis av brikker. De tre jentene i barnehagen var nok mer opptatt av brikkene enn av den nye sjefen over alle sjefer i barnehagene.– Det er viktig at skattepenger finansierer et godt tilbud til ungene våre. Og ikke dyre firmabiler og hytter og lignende, understreker hun.

