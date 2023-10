Noen kraftutbyggings-saker er så konfliktfylte at de bør legges bort med en gang, mener NVE. Bildet er fra en demonstrasjon i anledning at det var to år siden reindriftssamene på Fosen vant over staten i Høyesterett.

– Vi skulle gjerne hatt hjemmel til å legge vekk saker som åpenbart er så konfliktfylte at de ikke blir noe av. I dag må vi bruke vår dyrebare tid til slike saker, sa NVE-direktør Kjetil Lund da han åpnet NVEs Energidager 19. oktober.