Nusa topper global dribleoversikt – hestehode foran Barcelona-juvel

Barcelonas stortalent Lamine Yamal befinner seg på 7.-plass med et gjennomsnitt på seks vellykkede driblinger per kamp. Spanjolen lykkes med 56 prosent av driblingsforsøkene. Yamal topp statistikken for de fem store europeiske ligaene. Her følger Arsenals Gabriel Martinelli nærmest.

Ikke mange plasser bak Yamal på lista der alle ligaer inngår gjør også Stabæk-spiller Rasmus Eggen Vinge seg bemerket. Den tidligere Kjelsås-spilleren har flere vellykkede driblinger enn Yamal både i antall og prosent, men andre faktorer gjør at 22-åringen havner bak på lista.

